Rallentamenti iPhone: Apple potrebbe affrontare una causa penale in Francia

è sotto il fuoco incrociato di molti legali e nazioni per la vicenda relativa ai rallentamenti volontari degli iPhone, e nemmeno le scuse ufficiali della compagnia di Cupertino hanno placato gli animi.

La società infatti è stata citata in giudizio da molti studi legali di New York, ed anche in Israele si stanno muovendo per tutelare gli utenti.

L'ultima causa (in ordine di tempo) è stata depositata in Francia da un gruppo chiamato Halte à l’Obsolescence Programmée ("basta con l'obsolescenza programmata"). Si tratta di un'azione estremamente importante, dal momento che l'obsolescenza programmata è illegale e vietata dal diritto francese, come notato dalla testata locale TheLocal.fr.

A differenza di quanto fatto in America ed Israele, dove sono state presentate cause per altri motivi, in Francia è "illegale ridurre deliberatamente la durata di un prodotto per aumentare il tasso di sostituzione", come previsto da una legge dell'Agosto 2015. L'associazione ha chiesto la sanzione massima per le aziende giudicate colpevoli dalle legge francese, che prevede fino a due anni di carcere, una multa da 300.000 Euro ed il cinque percento del fatturato annuo della compagnia.

Gli obiettivi del gruppo sono due: proteggere i consumatori dal dover acquistare smartphone ad un ritmo più elevato, e contribuire alla riduzione degli sprechi ambientali provocati proprio dal ciclo di aggiornamento.

Apple, però, almeno al momento non ha risposto alla causa intentata nella nazione europea.