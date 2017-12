Rallentamenti iPhone: Apple pubblica un nuovo documento di supporto sulle batterie

Dopo le scuse ufficiali diffuse nella serata di ieri, Apple ha provveduto ad aggiornare le linee guida e la documentazioni ufficiali relative al caso BatteryGate, che ormai sta facendo il giro del mondo.

Apple, prima di passare alle spiegazioni tecniche, sottolinea più volte che le batterie ricaricabili hanno un ciclo di vita limitato, e proprio per questo motivo la capacità e prestazioni diminuiscono, motivo per cui sempre più spesso gli utenti si rivolgono al servizio clienti per programmare la sostituzione delle stesse.

Questo fenomeno interessano le batterie agli ioni di litio che, rispetto a quelle tradizionali, si caricano più velocemente, durano di più ed hanno una densità energetica superiore, il tutto garantendo una maggiore autonomia in un formato più compatto.

Tuttavia, nonostante ciò, come tutte le batterie agli ioni di litio sono soggette all'invecchiamento chimico.

Con l'invecchiamento chimico, infatti, la capacità di mantenere la carica diminuisce, e per questo gli utenti sono costretti a ricaricare il telefono più spesso, ma la batteria potrebbe anche diminuire la sua capacità di fornire energia in tempi rapidi.

"Per il corretto funzionamento del telefono, i componenti elettronici devono essere in grado di attingere dall'energia istantanea della batteria. Una caratteristica che influenza l'erogazione dell'energia istantanea è l'impedenza della batteria. Una batteria con impedenza elevata non è in grado di fornire in tempi brevi l'energia richiesta dal sistema. L'impedenza della batteria può aumentare con l'età chimica della batteria. L'impedenza aumenta se la batteria è quasi scarica o se si trova in un ambiente freddo, ma è una condizione temporanea. L'aumento dell'impedenza sarà maggiore se è associato a un'elevata età chimica. Tali caratteristiche legate alla chimica della batteria sono comuni a tutte le batterie agli ioni di litio adoperate nel settore" si legge nella documentazione.

La richiesta di energia in una batteria con impedenza elevata, porterà ad un maggiore calo di tensione ai capi della batteria. Tuttavia, tutte le componenti elettroniche presenti all'interno dello smartphone richiedono una tensione minima per funzionare correttamente. E' qui che entra in gioco il sistema di gestione dell'energia, il quale ha lo scopo di determinare se la batteria è in grado di erogare la potenza necessaria per gestire i carichi e mantenere gli iPhone, iPad ed Apple Watch in funzione.

In caso contrario, potrebbero verificarsi spegnimenti improvvisi del dispositivi. E' proprio per evitare questi problemi che Apple ha introdotto il rallentamento.