Rallentamenti iPhone: Apple sommersa da cause multimilionarie

La scorsa settimana quelle che erano delle semplici supposizioni avanzate da parte di milioni di utentisono state confermate dal gigante di Cupertino in via ufficiale, che ha confermato il rallentamento volontario dei propri smartphone per motivi di sicurezza.

Per coloro che non hanno avuto modo di seguire la vicenda su queste pagine, Apple ha messo su un meccanismo di sicurezza che entra in funzione ogni qualvolta la batteria raggiunge uno stato di degrado del 20%, e che porta alla riduzione dei picchi di clock del processore per evitare spegnimenti e riavvii improvvisi dello smartphone, il tutto perchè le cellule delle batterie agli ioni di litio hanno una durata limitata.

Molti utenti, inutile dirlo, non hanno esitato a mostrare la loro indignazione nei confronti della decisione della Mela Morsicata, che ha rivelato questo sistema solo dopo alcuni test effettuati da parte di una società specializzata in benchmark, che aveva confermato il tutto attraverso alcuni grafici.

Apple, anche durante la stagione della festività, è stata sommersa da cause ed azioni legali.

Al momento le cause sono nove, ma ce n'è una chiede una quantità esorbitante di denaro, e porta la firma di Violetta Mailyan ed il suo team di avvocati, che ha chiesto 999,999 miliardi di Dollari (quasi 1 trilione di Dollari) alla Mela come risarcimento tanti.

Nella denuncia si legge che agli utenti iPhone è stato "negato l'uso, l'utilità ed il valore del vecchio modello di iPhone a causa del rallentamento delle performance", ma Apple è stata anche accusata dagli stessi di aver ingannato gli utenti, incoraggiandoli indirettamente ad acquistare i nuovi modelli, al posto di riparare i vecchi.