Rallentamenti iPhone: ecco i dispositivi interessanti ed i sintomi

Torniamo a trattare il caso dei rallentamenti volontari degli iPhone da parte di, di cui abbiamo a lungo discusso su queste pagine negli scorsi giorni. Dopo le numerose notizie, e le scuse del produttore, è tempo di fare chiarezza.

I dispositivi interessati

Partiamo innanzitutto dall'identificare i dispositivi che sono interessati dal sistema che mira a rallentare i dispositivi per evitare gli spegnimenti improvvisi.

Apple, infatti, lo ha introdotto con iOS 10.2.1, che è stato rilasciato nel Gennaio 2017 ed include, appunto, su iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE il sistema di sicurezza che gestisce in maniera dinamica i picchi delle prestazioni.

Successivamente, con iOS 11.2, che è stato distribuito qualche settimana fa, il produttore ha esteso la feature anche ad iPhone 7 ed iPhone 7 Plus, ma Apple ha già precisato che ha intenzione di migliorare la gestione dinamica dei picchi ed estenderla anche al altri devices, probabilmente nel corso dei prossimi mesi.

Come funziona

Questo sistema di gestione dinamica tiene conto della temperatura del dispositivo, lo stato di carica e l'impedenza delle batterie. Se queste variabili lo necessitano, il sistema operativo iOS gestirà le prestazioni massime dei dispositivi per alcune componenti interne, come la GPU e GPU, al fine di prevenire lo spegnimento inatteso. In questo modo, il sistema operativo provvede ad equilibrare i carichi di lavoro per favorire una gestione più omogenea delle attività, limitando i picchi ravvicinati, intensi e brevi. In molti casi gli utenti non noteranno alcuna differenza.

Gli "indizi"

In altri casi, invece, le differenze saranno tangibili, e gli utenti potranno notare effetti come:

Rallentamenti nell'avvio di applicazioni;

FPS inferiore durante lo scorrimento delle pagine;

Riduzione della luminosità dello schermo;

Volume degli altoparlanti più basso (massimo -3 dB);

Riduzione graduale delle frequenze d'immagine in alcune app;

In casi eccezionali potrebbe anche verificarsi la disabilitazione del flash della fotocamera, mentre non sono interessati da questo sistema la qualità delle chiamate, delle fotografie e video, le prestazioni del GPS, la precisione della localizzazione, i sensori ed Apple Pay.