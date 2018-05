Rallentamenti iPhone: gli utenti segnalano spese extra per la sostituzione della batteria

Del programma di sostituzione delle batterie messo su da Apple a seguito dello scandalo BatteryGate abbiamo discusso ampiamente su queste pagine. Si è tratta di un programma attraverso cui gli utenti interessati dal sistema di power management del colosso di Cupertino, possono sostituire la batteria del proprio iPhone a 29 Euro fino al 31 Dicembre.

Tuttavia, sono molti gli utenti che, dopo essersi recati negli Apple Store per la sostituzione, sono rimasti a bocca asciutta.

La BBC ha condotto un'indagine nel Regno Unito e cita alcuni esempi di utenti a cui Apple non è stata in grado di sostituire la batteria. Ad esempio, un utente che ha inviato il proprio iPhone in assistenza per la sostituzione, è stato contattato via mail da un consulente. Quest'ultimo sosteneva che, a causa di una piccola ammaccatura sul bordo del suo iPhone, la batteria non poteva essere sostituita, a meno che il cliente non avrebbe pagato 272 Dollari per risolvere il problema.

Inutile dire che l'utente ha espresso tutto il suo disappunto alla BBC, a cui ha affermato che "Apple sta cercando di riguadagnare la nostra fiducia, ma ci chiede di pagare di più rispetto a quanto pattuito inizialmente. Credo sia semplicemente scioccante da parte di una società molto ricca come Apple".

L'inchiesta cita anche un altro utente, il cui iPhone sembrava essere in buone condizioni, ma che è stato contattato a causa di un difetto interno al telefono che ha provocato l'impossibilità a sostituire la batteria. Nel rapporto dell'Apple Store, si parlava di una spesa complessiva di 340 Dollari per fissare un microfono e l'altoparlante anteriore prima della sostituzione della batteria.

Sul sito web, però, Apple osserva che "se l'iPhone ha danni che compromettono la sostituzione della batteria, ad esempio lo schermo rotto, questi devono essere risolti prima della sostituzione della batteria", ma a quanto pare la copertura danni è molto vasta.