Rallentamenti iPhone: previsto un solo cambio di batteria

contro i furbetti che avevano intenzione di approfittare del nuovo programma di sostituzione delle batterie messo su dalla società di Cupertino a seguito dei rallentamenti degli iPhone.

In una nuova nota, il gigante di Cupertino ha specificato attraverso il sito web ufficiale americano che la sostituzione delle batterie a 29 Dollari (rispetto ai 59 Dollari previsti inizialmente) può essere effettuata una sola volta, dopo di che si passerà al prezzo standard.

Il programma, tuttavia, resta comunque confermato per tutti gli iPhone 6 e successivi, e vi potranno accedere tutti i clienti. Apple, infatti, garantisce la sostituzione indipendentemente dal test di diagnostica che sarà effettuato dai centri di assistenza o Apple Store.

Proprio quest'ultima precisazione è estremamente importante, dal momento che inizialmente si era sparsa l'indiscrezione secondo cui Apple avrebbe sostituito solo le batterie con una percentuale di degrado del 20 per cento o superiore.

Ricordiamo che in Italia il costo di sostituzione è di 29 Euro. Gli utenti interessati possono prenotarla o attraverso il sito web Apple in uno dei numerosi Apple Store sparsi nella nostra nazione, o telefonicamente via corriere. In quest'ultimo caso, però, i tempi sono ovviamente più elevati e gli utenti si dovranno anche accollare il costo delle spedizioni.

Non abbiamo almeno al momento informazioni sulla disponibilità delle varie batterie per gli iPhone. Raccontateci attraverso i commenti la vostra esperienza.