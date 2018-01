Rallentamenti iPhone: via alla sostituzione delle batterie per 29 Dollari

Il caso relativo ai rallentamenti degli iPhone da parte di Apple ha avuto un eco mediatico importante, anche nel corso del Capodanno. Apple, come noto, è stata costretta a scusarsi per la pratica messa in atto e negli ultimi giorni si è trovate di fronte a molte cause multimilionarie.

Per farsi perdonare, il gigante di Cupertino ha annunciato che sostituirà, da Gennaio 2018 a fine anno, le batterie degli iPhone 6 e successivi ad un prezzo scontato di 29 Dollari contro i 79 Dollari richiesti in precedenza.

Contrariamente a quanto affermato in precedenza, però, il programma è già attivo, come affermato da un portavoce della compagnia di Tim Cook a TechCrunch. "Credevamo di aver bisogno di più tempo per farci trovare pronti di fronte alla grossa mole di richieste, a seguito dell'annuncio dello sconto. Siamo però felici di offrire ai nostri clienti il programma già da subito. Le forniture iniziali di alcune batterie di ricambio, però, potrebbero essere limitate" si legge in una dichiarazione diffusa.

Ricordiamo che i dispositivi interessati dai rallentamenti volontari sono gli iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ed iPhone SE basati su iOS 10.2.1 e successivi, ma il tool è stato esteso anche ad iPhone 7 ed iPhone 7 Plus su cui è installato iOS 11.2, la build del sistema operativo rilasciata qualche mese fa.

Del sistema messo in atto da Apple, abbiamo parlato in questa notizia. Fateci sapere attraverso i commenti se avete provveduto a prenotare la sostituzione o se avete intenzione di farlo.