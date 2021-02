RAM DDR3, i prezzi potrebbero aumentare di molto durante il 2021

Il mercato dei PC sta passando un momento non esattamente dei più rosei per quel che concerne disponibilità e prezzi dei componenti. Basti trovare alla difficoltà nel reperire le GPU, ma la situazione non è delle migliori in generale.

Proprio in questo contesto arriva un report di Digitimes, che si sofferma su quanto potrebbe accadere per quel che concerne il prezzo delle RAM DDR3 nel corso del 2021. Ebbene, stando anche a quanto riportato da TechPowerUp, il costo di questo componente potrebbe incrementare del 40/50% durante i mesi che ci accompagneranno alla fine dell'anno. Insomma, a quanto pare ci sono cattive notizie per chi sta pensando di comprare moduli di RAM di questo tipo.

Il motivo di questo incremento di prezzo è da ricercarsi principalmente nel fatto che i produttori hanno deciso di tagliare la produzione delle RAM DDR3. SK Hynix ha infatti smesso di produrre i moduli da 2GB, lasciando in produzione solamente quelli da 4GB, mentre Samsung è passata da 60.000 wafer mensili a 20.000. Questo ha fatto diventare scarsa la disponibilità del prodotto, che però risulta ancora molto richiesto.

Sicuramente qualcuno tra di voi si starà chiedendo se le RAM DDR3 sono ancora particolarmente usate, dato che ormai quelle DDR4 sono in circolazione da parecchi anni, più precisamente dal 2014. Questo senza contare la questione DDR5. Ebbene, dovete sapere che là fuori le RAM DDR3 sono ancora presenti in grandi quantità e non solamente per via delle "vecchie" configurazioni di PC e server, ma anche a causa di dispositivi legati al mondo dell'IoT.