RAM DDR4 e DDR5, buone notizie: i prezzi continuano a calare

Il calo dei prezzi delle memorie RAM DDR5 iniziato a giugno sembra essersi ormai consolidato, secondo una ricerca. La stessa analisi, però, riporta anche una novità non indifferente: anche i prezzi delle RAM DDR4 stanno scendendo per la prima volta da diversi mesi a questa parte.

La ricerca arriva da TrendForce, che spiega che l'abbassamento del prezzo delle memorie RAM DDR4 e DDR5 sarebbe dovuto alla concomitanza di due fattori, ovvero l'aumento dell'inflazione su scala globale e la guerra in Ucraina, iniziata a febbraio e che sembra essere ancora molto lontana da una conclusione.

In particolare, pare che la somma dei due fattori abbia causato una diminuzione delle vendite delle memorie di nuova e attuale generazione, portando ad un aumento delle scorte di queste ultime nei magazzini di produttori e rivenditori. Questi ultimi, per spingere le vendite delle RAM, sembrano dunque averne ridotto il prezzo, rendendole più accessibili per gli utenti PC.

A portare alla diminuzione dei prezzi vi sarebbe poi anche una diminuzione delle vendite dei PC OEM, che ha causato un aumento degli inventari delle DRAM nel corso degli ultimi mesi. Questi fattori, sommati tra loro, avrebbero prodotto una contrazione piuttosto marcata del prezzo delle RAM DDR5, il cui prezzo si sarebbe ridotto dell'8%.

Nello specifico, la riduzione del prezzo delle RAM DDR5 sarebbe compresa tra il 3% e l'8%, a seconda dei modelli e dei produttori, mentre quella del costo delle DDR4 sarebbe tra lo 0% e il 5%. Le stesse cifre, benché invertite tra i due tipi di RAM, dovrebbero valere anche per il prossimo trimestre, come mostra la tabella in calce.

Sfortunatamente, il rapporto non dà buone notizie circa i prezzi delle schede video e delle VRAM: secondo l'analisi, infatti, il prezzo di queste ultime dovrebbe rimanere essenzialmente stagnante, con aumenti compresi tra lo 0% e il 5% nei prossimi mesi. Ciò significa che, una volta che le schede video avranno raggiunto il MSRP, il loro prezzo potrebbe non diminuire ulteriormente, come invece molti fan speravano.