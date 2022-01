RAM DDR5: la disponibilità migliora, finalmente scendono anche i prezzi

Tra i prodotti più colpiti dalla crisi dei semiconduttori negli ultimi mesi vi sono sicuramente le memorie RAM DDR5. Le RAM DDR5, infatti, soffrono di scarsissima disponibilità e di prezzi stratosferici fin dal loro lancio sul mercato, avvenuto praticamente in contemporanea con quello delle CPU Intel Alder Lake di dodicesima generazione.

Dopo circa due mesi in cui i prezzi e la disponibilità delle RAM DDR5 sono stati pessimi, pare che oggi, finalmente, il mercato delle memorie per PC stia iniziando a dare segni incoraggianti. In particolare, un articolo di Tom's Hardware spiega che i prezzi delle RAM DDR5 si sono abbassati, mentre anche la loro disponibilità, pur rimanendo decisamente inferiore alla domanda, è nettamente migliorata nelle ultime settimane.

L'analisi del portale si basa sulle disponibilità e sui prezzi su Amazon delle componenti, e indica che i prezzi delle memorie si sono finalmente sgonfiati, arrivando a valori decisamente più vicini al MSRP, dopo che lo scorso dicembre 32 GB di RAM DDR5 sono arrivati a costare 1.300 Dollari.

In particolare, il calo in termini percentuali dei prezzi delle RAM è stato tra il 26% e l'80%, con riduzioni quasi verticali in alcuni casi: per esempio, le Corsair Vengeance DDR5 - 4800 CL10 sono passate da 1.300 Dollari a 410 Dollari, mentre le Crucial DDR5 - 4800 CL40 si sono "sgonfiate" sempre da 1.300 Dollari a 450 Dollari.

I casi più eclatanti sono però quelli delle G.Skill Trident Z DDR5 - 6000 CL36, che hanno fatto registrare un calo di prezzo pari all'80%, passando da 3995 a 800 Dollari, e delle Corsair Dominator DDR5 - 5200 CL40, che da 2499 Dollari sono scese a 550 Dollari, ovvero il 78% in meno del prezzo dello scorso mese.

Ciò comunque non significa che i problemi di approvvigionamento si siano risolti, poiché anzi rimangono difficioltà nell'approvvigionamento dei chip PMIC, dedicati al Power Management delle memorie, mentre pare che anche la disponibilità di RAM e SSD Micron sarà a rischio nei prossimi mesi a causa del lockdown della metropoli di Xi'an in Cina.

Tom's Hardware, infatti, sottolinea che le RAM DDR5 vendute su Amazon provengono da rivenditori terzi, almeno al momento, e non dal colosso dell'e-commerce stesso: ciò significa che per ora la loro disponibilità è molto limitata, dal momento che nemmeno le scorte di Amazon sembrano essere in grado di mantenersi in linea con la domanda di componenti del mercato.