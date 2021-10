RAM DDR5, ecco le prime immagini dei kit AORUS e ASGARD

Mentre arrivano i primi avvertimenti dai produttori, con in testa MSI che annuncia costi delle DDR5 superiori rispetto all'attuale standard DRAM DDR4, continuano a spuntare le immagini dei prodotti consumer in dirittura d'arrivo. Dopotutto le prime piattaforme compatibili sono dietro l'angolo.

In particolare, dopo aver visto le prime foto delle Corsair Dominator DDR5 RGB Platinum, a fare il loro ingresso in rete adesso sono i primi kit di AORUS e Asgard.

Visibili entrambi in calce, si tratta naturalmente dei primi modelli dei due brand ad arrivare sul mercato. Gigabyte continua a puntare sul suo brand AORUS per le componenti ad alte prestazioni e le sue DDR5 con overclock fino a 5200 MT/s non sono da meno. Questo modello in particolare non mostra particolari artifici estetici, come l'illuminazione RGB inidirizzabile mostrata invece dal kit Asgard.

Sempre in merito al kit di Gigabyte, dall'immagine apprendiamo che in commercio arriverà sicuramente un kit da 32GB con due moduli da 16GB ciascuno e compatibilità con profili Intel XMP 3.0, supportati dalla piattaforma Intel Z690.

Il produttore asiatico Asgard invece ha messo in mostra il suo kit AERIS DDR5 RGB. In questo caso siamo nell'ordine dei 4800 MT/s con timing 40-40-40-77. Mentre nel primo caso si trattava di immagini in esclusiva, i moduli Asgard sono già disponibili per il preorder su JD per il mercato asiatico. Si tratta di pezzi relativamente economici, prenotabili a una cifra vicina ai 310 dollari.

Nel frattempo, sempre restando in tema di memorie di prossima generazione, GALAX ha svelato le DDR5 compatibili coi LEGO.