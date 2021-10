RAM DDR5, XPG spinge sull'acceleratore: vette altissime di overclock

Già nelle prime fasi di sviluppo si sapeva che la nuova generazione di DRAM avrebbe spinto l'asticella delle prestazioni verso nuove vette e nuovi limiti di velocità di trasferimento. Sappiamo, infatti, che le RAM DDR5 possono arrivare a 8400 MHz, ma al lancio le frequenze saranno più moderate.

I lavori proseguono a ritmi forsennati per arrivare preparati al lancio dei processori Intel Alder Lake a novembre, con tanto di supporto a PCIe Gen5 e, appunto, moduli DDR5.

Nel frattempo, XPG ci ha dato un assaggio di ciò che ci attende nell'immediato futuro, illustrando i risultati ottenuti nei laboratori XOCL, o XPG Overclocking Lab. Stando a quanto riportato dalla stessa azienda, si sono raggiunti risultati incredibili, pari a 8118 MT/s di massima. Per l'esattezza, XPD dichiara di essere il primo fornitore a raggiungere questo traguardo sui moduli DDR5. Tra l'altro, su moduli con una velocità stock di 4800 MT/s.

Il brand, sussidiario di ADATA, è decisamente in una fase crescente in termini di adozione e di notorietà sul mercato. XPG ha annunciato che presenterà la sua gamma di memorie di nuova generazione per giocatori, overclocker e professionisti già nell'ottobre di quest'anno.

Insomma, manca davvero poco prima di poter mettere le mani sui nuovi standard. Quel che appare certo è che ne vedremo delle belle.