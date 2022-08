Quanta RAM hanno gli iPad? Dall'originale ai più recenti Air, Pro e Mini

Se avete gradito il tuffo nel passato che abbiamo fatto qualche settimana fa, alla scoperta di quanta RAM hanno tutti gli iPhone, dal primo al 13, potrebbe incuriosirvi compiere lo stesso viaggio sul fronte iPad, dispositivi che ancora oggi rappresentano il gold standard nei tablet.

Contrariamente a quanto si possa immaginare, sebbene siano dispositivi anagraficamente più giovani degli iPhone, anche questa lista è piuttosto lunga.

Arrivato a tre anni di distanza dell'iPhone 2G, il salto generazionale in termini di memoria RAM si è fatto sentire in maniera sensibile. Nato a cavallo tra l'iPhone 3GS e l'iPhone 4, il primo iPad ha ereditato dal primo dei due la quantità di memoria, vale a dire 256 MB, per un dispositivo che al lancio era comunque straordinariamente fluido e a suo modo rivoluzionario. Se volete deviare nel viale dei ricordi, ecco come ne parlavamo dodici anni fa nella nostra recensione del primo iPad.

Tornando a noi, ecco la lista completa:

iPad Pro 11″ 3 - 8 o 16 GB

iPad Pro 12.9″ 5 - 8 o 16 GB

iPad Air 5 - 8 GB

iPad mini 6 - 4 GB

iPad 9 - 3 GB

iPad Air 4 - 4 GB

iPad 8 - 3 GB

iPad Pro 11″ 2 - 6 GB

iPad Pro 12.9″ 4 - 6 GB

iPad 7 - 3 GB

iPad mini 5 - 3 GB

iPad Air 3 - 3 GB

iPad Pro 11″ - 4 o 6 GB

iPad Pro 12.9″ 3 - 4 o 6 GB

iPad 6 - 2 GB

iPad Pro 10.5″ - 4 GB

iPad Pro 12.9″ 2 - 4 GB

iPad 5 - 2 GB

iPad Pro 9.7″ - 2 GB

iPad Pro 12.9″ - 4 GB

iPad mini 4 - 2 GB

iPad mini 3 - 1 GB

iPad Air 2 - 2 GB

iPad mini 2 - 1 GB

iPad Air - 1 GB

iPad mini - 512 MB

iPad 4 - 1 GB

iPad 3 - 1 GB

iPad 2 - 512 MB

iPad - 256 MB

Se volete saperne di più sull'ultimo arrivato nella famiglia Air, invece, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di iPad Air 2022, un tablet che si è rivelato davvero solido sul fronte delle prestazioni, grazie alla presenza del chip M1 di Apple.