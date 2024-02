Quanta RAM hanno gli iPhone 15? I dettagli per tutti i modelli

Dopo aver mostrato dove costa di meno iPhone 15 a livello mondiale, continuiamo a snocciolare la scheda tecnica della lineup di smartphone 2023 di Apple, in attesa di poter mettere le mani su iPhone 16 che sarà rilasciato il prossimo autunno.

Anche nel corso dei keynote, Apple non è solita mostrare tutte le specifiche tecniche ed in particolare per quanto riguarda la RAM non ha mai diffuso molte informazioni. Con l’arrivo dei device sul mercato però sono emersi tutti i dettagli, e vediamo quali sono le differenze.

Nella fattispecie, facendo un confronto con iPhone 14, la situazione dei modelli è la seguente. Come si può vedere, le differenze sono tante sia a livello di quantità di memoria che di tecnologia usata:

iPhone 15 - 6GB LPDDR5

iPhone 14 - 6GB LPDDR4X

iPhone 15 Plus - 6GB LPDDR5

iPhone 14 Plus - 6GB LPDDR4X

iPhone 15 Pro - 8GB LPDDR5

iPhone 14 Pro - 6GB LPDDR5

iPhone 15 Pro Max - 8GB LPDDR5

iPhone 14 Pro Max - 6GB LPDDR5

Quest’oggi, intanto sono emerse anche ulteriori informazioni sulla scheda tecnica del Neural Engine di iPhone 16 che dovrebbe essere il fulcro dello smartphone, in quanto dovrà consentire di sfruttare al massimo l’IA su cui sta lavorando Apple. Ovviamente vi aggiorneremo con tutte le informazioni che emergeranno sui futuri smartphone della Mela.