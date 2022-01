Quanta RAM serve in uno smartphone? Gli ultimi standard di mercato

Con il passare degli anni gli smartphone hanno visto un aumento sempre più importante della memoria RAM in dotazione. Pensate che ormai si vocifera l’arrivo di Samsung Galaxy S22 Note con ben 16 GB, quota notevole per un dispositivo mobile “mainstream”. Ma quanta RAM serve davvero in uno smartphone?

Il tutto è iniziato con 512 MB o 1 GB di RAM, tra i primi iPhone e dispositivi Android. Con Samsung Galaxy Note 3 si è raggiunta quota 3 GB per la prima volta nel settembre 2013, mentre nel 2015 ASUS ZenFone 2 ha raggiunto i 4 GB. La corsa è continuata e a oggi si è arrivati a 6, 8, 12 GB e oltre, nel caso di alcuni modelli specifici per il gaming. Ma qual è la quota ideale?

Tralasciando la tendenza di “cercare i numeri più elevati”, l’utilizzo medio di uno smartphone a oggi rende i 4 GB in dotazione agli smartphone di fascia medio-bassa insufficienti per un’esperienza d’uso fluida, escludendo a priori un utilizzo intenso di social e soprattutto videogiochi. La via più praticabile stando agli ultimi test di mercato è quella dei 6 GB o 8 GB, ideali per multitasking tra social network, produttività e anche un po’ di gaming. Optare per i 12 GB potrebbe essere una soluzione adatta sul medio-lungo termine, mentre i 16 GB sono decisamente eccessivi per l’utilizzo tipico al di fuori del gaming competitivo.

A proposito di Random Access Memory, Micron ha annunciato problemi di disponibilità di RAM e SSD per PC a causa di un lockdown in Cina, ove si trovano i principali impianti produttivi dell’azienda.