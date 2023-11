Ramses III, il faraone assassinato dal suo stesso harem di mogli

Alcuni faraoni sono estremamente famosi per i loro palazzi e templi monumentali, come Ramses II. Altri sono conosciuti per fonti esterne, come Neco, il faraone che uccise il re Giosia di Gerusalemme, a Megiddo.

Ciononostante, restano molte lacune; la storia risulta, quindi, essere nient’altro che una serie di conclusioni basate sulle prove disponibili. Prendiamo ad esempio la vicenda del faraone Ramses III: ci sono tanti indizi che suggeriscono per lui un finale spiacevole. Addirittura, si sospetta che sia stato assassinato dal suo stesso harem.

Ramses III governò l’antico Egitto durante il periodo del Nuovo Regno. Fu il secondo faraone della ventesima dinastia, che regnò dal 1186 al 1155 a.C. In quel periodo l’Egitto dovette affrontare sfide significative. Il suo governo fu segnato da diverse campagne militari e numerosi progetti architettonici.

Tuttavia, il regno di Ramses III visse anche un periodo di declino a causa sia della stagnazione interna che degli shock esterni. L’Egitto fu invaso da parte dei Popoli del Mare, una confederazione misteriosa di predoni marittimi proveniente dal Mediterraneo orientale. Ramses ebbe un ruolo prioritario nella resistenza, difendendo la sicurezza del regno dai loro attacchi.

Molteplici furono le spedizioni intraprese per il controllo dei territori e la sedazione delle ribellioni. Ramses III era conosciuto come un faraone guerriero e un prolifico costruttore di statue, palazzi e templi. Emblematico è il tempio funerario di Medinet Habu. Inoltre, il faraone sostenne le arti e la letteratura. Pagò per la creazione del suo papiro Harris, che descriveva in dettaglio i suoi trionfi e le sue realizzazioni.

Sono davvero tanti i papiri pervenutici, tra cui quello giuridico di Torino, secondo il quale Ramses III fece una triste fine per mano delle sue concubine.

Egli morì intorno al 1155 a.C. e le prove raccolte dalla sua mummia descrivono una morte violenta. Il papiro sopracitato accusa il suo harem di essere coinvolto in un complotto per assassinare il faraone e sostituirlo con il principe Pentawer, uno dei suoi figli.

Tuttavia, i motivi dietro la cospirazione sembrano essere più complessi. Certamente ciascuna madre del vasto harem del faraone voleva garantire il trono al proprio figlio. Il principe Pentawer fu tra i maggiori cospiratori, figlio di Tiye, seconda moglie di Ramses.

Inoltre, l’insoddisfazione dei sacerdoti e degli alti funzionari potrebbe essere stato un altro motivo. A quel tempo, alcuni funzionari potrebbero essersi sentiti scontenti o emarginati e si è osservato un declino dell’autorità reale.

Secondo il Papiro giuridico di Torino i cospiratori proposero di usare veleno, magia e incantesimi per causare la morte del faraone. Tuttavia, dal documento risulta chiaro che il tentato omicidio non ebbe successo.

Il corpo mummificato di Ramses III presenta un profondo taglio alla gola. Tanti hanno ipotizzato che questo sia stato inferto da un membro del suo harem quando gli attacchi magici fallirono. Pochi altri avrebbero avuto accesso al corpo del re per provocargli una ferita del genere.

La cosa certa è che dopo la sua morte ci furono lotte intestine per la successione. Gli atti del processo riportano tra i principali sospettati il principe Pentawer. Alcuni furono condannati a morte mediante suicidio forzato o impiccagione.

La morte di Ramses III e la cospirazione dell’harem riflettono le rivalità di potere interne, gli intrighi politici e le lotte che ne conseguono. Tutt’oggi le motivazioni non sono state chiaramente definite, ma è ovvio che il malcontento e la brama di potere e controllo abbiano giocato un ruolo importante nella trama.