Questa rana è capace di trattenere la sua pipì per 8 mesi

Un essere umano può trattenere la sua urina per un massimo di 36 ore, un limite che nessuno di voi avrà sperimentato (speriamo). La vescica umana produce fino a 2.000 millimetri di urina al giorno, ma può contenere solo da 400 a 600 millimetri di quantità di liquido alla volta. Esiste una rana, invece, che può trattenere la pipì per 8 mesi.

Stiamo parlando della rana del legno (Lithobates sylvaticus), una creatura grande all'incirca 7 centimetri in media. Questi anfibi possono essere trovati nelle foreste del Canada, dell'Alaska e del New England e si nutrono di insetti, vermi e molto altro. Oltre a quella legata all'urina, questi animali hanno un'altra grande abilità speciale: sopravvivono a temperature rigide durante l'inverno congelandosi fino alla morte.

In questo caso la loro temperatura può precipitare a zero, gli occhi diventano bianchi e la loro pelle si congela... non muoiono, vanno in una sorta di letargo. Come si risvegliano da questo sonno gelato? Grazie all'urina e, soprattutto, all'urea, essenziale per mantenerli in vita mentre sono nello stato di congelamento.

"L'urea protegge cellule e tessuti, anche se il cuore, il cervello e il flusso sanguigno delle creature si fermano", spiega Jon Costanzo, zoologo della Miami University. Durante questo letargo le rane di legno non urinano per trasformare l'urea in azoto, gas che che attutisce le loro viscere e impedisce loro di morire per il troppo freddo.

Gli anfibi trasformano la loro urea in azoto grazie allo Pseudomonas, un batterio che si trova nel loro intestino.