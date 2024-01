Questa rana è un paradosso, il girino è enorme ma poi si rimpicciolisce

Nelle acque del Nord America del Sud e di Trinidad, vive una creatura che sfida ogni logica evolutiva: la rana paradosso (Pseudis paradoxa). Questa specie, unica nel suo genere, presenta una caratteristica davvero insolita: è notevolmente più grande nella fase larvale rispetto a quella adulta.

Il girino può raggiungere i 22 centimetri, tre o quattro volte la dimensione di un adulto, che misura fino a 8 centimetri. Questo fenomeno ha affascinato gli scienziati per la sua straordinarietà, poiché in genere i girini iniziano piccoli e crescono fino a diventare rane adulte. Ma come fanno a diventare così grandi? E a proposito, qual è la differenza tra rane e rospi?

Uno studio pubblicato nel 2009 su The Herpetological Journal ha scoperto che il tasso di crescita dei girini è simile ad altre specie, ma continuano a crescere e svilupparsi per un periodo più lungo. Al momento della metamorfosi in adulti, i maschi sono "essenzialmente maturi", mentre le femmine hanno uova in sviluppo, un processo che normalmente avviene nella fase di rana giovane del ciclo di vita.

Un'altra ricerca ha esaminato lo sviluppo scheletrico dei girini di una specie diversa del genere Pseudis e ha scoperto che era ben avanzato o completo alla fine della metamorfosi. Gran parte della straordinaria dimensione del girino deriva dalla sua lunga e profonda coda. Prima di trasformarsi in adulto, la lunghezza dal muso all'apertura ventrale (cioè la lunghezza del corpo) è paragonabile a quella dell'adulto maturo.

Nella maggior parte delle altre specie, una rana post-metamorfosi inizia piccola e poi cresce. Tuttavia, poiché questo "cucciolo" cresce per un periodo più lungo rispetto ad altri ed è ben sviluppato quando subisce la metamorfosi, mostrando poca o nessuna crescita. Insomma, è la perdita della coda che fa "rimpicciolire" la rana.

