La 'rana scroto' e la 'rana pollo di montagna' esistono davvero e ora puoi vederle

Dal 29 marzo sarà finalmente aperta al pubblico una nuova mostra al celebre zoo ZSL di Londra. La particolarità? Vi saranno prettamente rettili e anfibi rarissimi, quasi completamente sconosciuti. Chi vuole un piccolo assaggio?

Dopo aver visto lo straordinario superpotere del gufo, questa volta il guardiano dello zoo Dave Clarke, ci illustra alcune caratteristiche della "rana pollo di montagna" (Leptodactylus fallax).

"Questi sono uno degli animali più rari del pianeta, provengono solo dalle isole di Montserrat e Dominica nei Caraibi. Sono anche una delle rane più grandi del mondo". Ma non è di certo l’unico, bizzarro, animale presente.

Altre creature decisamente insolite, includono la rana del lago Titicaca, spesso conosciuta anche come la rana scroto (Telmatobius culeus), che potete osservare al seguente link. Questi anfibi dalla pelle estremamente larga sono in pericolo di estinzione in natura, principalmente a causa dell'inquinamento.

"Sono una delle più grandi specie di rane d’acqua dolce e possono arrivare a pesare anche un chilo. Sono così bizzarre. Si sono adattate a vivere sott'acqua per tutto il tempo, poiché hanno queste pieghe di pelle in eccesso che consentono loro di assorbire più ossigeno dall'acqua, perché le rane possono assorbire l'ossigeno direttamente attraverso la pelle. A causa di quelle pieghe, il loro nome comune è rana scroto".

Vi sono inoltre due salamandre cinesi (un maschio e una femmina) e una salamandra del lago Patzcuaro. Anche lei, originaria del Messico, è purtroppo in grave pericolo di estinzione.

È vero, in questo caso si tratta di rane senza denti. Tuttavia, parliamo di esemplari che probabilmente non riuscirete più a vedere nel corso della vostra vita. Sicuri di non voler fare un weekend a Londra?

