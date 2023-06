La rana toro indiana, una creatura coloratissima ma anche molto pericolosa

L'Hoplobatrachus tigerinus, o rana toro indiana, è un anfibio sinonimo della stagione dei monsoni dell'Asia meridionale. Emergono principalmente durante la stagione delle piogge e sono incredibilmente riconoscibili grazie ai loro sgargianti colori. La cosa incredibile è che le loro tonalità cambiano in base al periodo!

Durante la maggior parte dell'anno, le creature sono di un colore verde piuttosto opaco, ma durante la stagione degli amori le cose cambiano drasticamente: i maschi diventano molto colorati per impressionare l'altro sesso. La pelle dei maschi diventa di gialla, mentre i sacchi vocali vengono colorati di un blu intenso.

Non sono solo i colori ad impressionare le femmine, quando le prime piogge colpiscono il suolo, i maschi si radunano attorno ai corpi idrici, gonfiando le loro sacche vocali blu brillante per urlare richiami profondi e risonanti nella notte. Più forte e risonante è il richiamo, maggiori sono le possibilità di assicurarsi un compagno.

Dopo la fine dell'accoppiamento, la rana torna ai colori normali. Nonostante la loro spettacolare tecnica riproduttiva, purtroppo queste creature sono dei veri e propri parassiti nelle isole Andamane e in alcune parti del Medio Oriente, dove le popolazioni introdotte hanno iniziato a sconvolgere gli ecosistemi locali. In questi nuovi ambienti, la creatura è diventata l'apice tra gli anfibi, consumando voracemente specie locali e superando la fauna autoctona per le risorse.