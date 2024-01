Le rane hanno i denti? Ecco una domanda a cui non avevi pensato

Considerando che probabilmente li hanno persi più di 20 volte durante la loro evoluzione, trovare una risposta a questa domanda non è sicuramente semplice. Cerchiamo insieme di venirne a capo.

Dopo aver visto le rane fluorescenti, ecco una premessa doverosa: per poter essere considerati "denti veri", le ossa presenti all’interno della bocca devono avere dentina e smalto. Con tale precisazione, evitiamo di considerare ogni escrescenza per buona.

Nonostante vi siano le rane dai denti a sciabola, con delle strane e peculiari sporgenze simili a zanne che spuntano sulle mascelle inferiori, tale connotato non soddisfa pienamente la definizione di "dente".

Esistono anche molte specie che hanno denti sulla mascella superiore, noti come denti mascellari e sul tetto della bocca, noti come denti vomerini.

A quanto pare però, esiste solo una specie di rana conosciuta dalla scienza che ha denti veri sia sulla mascella superiore che su quella inferiore. Si tratta di una grande rana marsupiale, Gastrotheca guentheri e fu descritta per la prima volta nel 1882, nel suo habitat situato nelle foreste della Colombia e dell'Ecuador.

Dopo aver eseguito ed analizzato diverse scansioni dei loro denti, i ricercatori hanno rivelato che sia il set superiore che quello inferiore erano costituiti sia da dentina che dallo smalto. In realtà si tratta di una scoperta sorprendente, poiché gli anfibi non avevano denti veri nella mascella inferiore da milioni di anni.

Tutto ciò, non considerando la rana unica al mondo, sembrerebbe inoltre mettere in discussione la celebre "Legge di Dollo", secondo la quale una volta che un tratto complesso è andato perduto nel corso dell’evoluzione, non si ripresenterà più. Ma perché le rane hanno letteralmente "perso i denti"?

"Avere quei denti sulla mascella per catturare e trattenere la preda diventa meno importante perché mangiano invertebrati molto piccoli che possono semplicemente portare in bocca con la loro lingua altamente modificata", ha detto Daniel Paluh, dottorando presso il dipartimento di biologia dell’Università della Florida.