Le rane hanno perso i denti più di 20 volte nella loro storia evolutiva

Esistono oltre 7.000 specie di rane sulla Terra e solo una manciata di queste hanno dei denti nelle loro mascelle. Ovviamente se le creature di oggi non hanno i denti, non vuol dire che non li abbiano mai avuti... anzi, secondo uno studio le rane hanno perso e riacquistato i denti più di 20 volte durante la loro storia evolutiva.

C'è un motivo dietro questa perdita: perché questi anfibi hanno una dieta di soli insetti e non sono quindi necessari. I denti - che si sono evoluti per la prima volta 400 milioni di anni fa - forniscono un vantaggio evolutivo non indifferente, poiché permettono di mangiare più prede possibili. Perché allora, questi strumenti non sono a disposizione di tutti gli animali?

Semplicemente perché possono essere onerosi dal punto di vista energetico, per questo motivo uccelli, balene e rane li hanno persi. Secondo quanto viene riportato sulla rivista eLife, gli scienziati hanno analizzato i modelli di perdita dei denti nel tempo. Quest'ultimi sembrano apparire e scomparire costantemente nel tempo, circa 20 volte, più di tutti gli altri gruppi di vertebrati messi insieme.

"Avere quei denti sulla mascella per catturare e trattenere la preda diventa meno importante perché stanno mangiando invertebrati davvero piccoli che possono semplicemente portare in bocca con la loro lingua", ha dichiarato Daniel Paluh, dell'Università della Florida e autore principale del nuovo studio. Ciò non significa che le rane non abbiano affatto i denti, ma per la maggior parte delle volte utilizzano la loro lingua.

La ricerca non è finita, poiché gli esperti cercheranno in futuro di rispondere e cercare altri "dubbi evolutivi". Nel frattempo: sapete qual è la differenza tra una rana e un rospo?