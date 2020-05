Le rane di vetro utilizzano una particolare forma di mimetismo?

In natura il mimetismo è molto importante, poiché permette agli animali che ne usufruiscono di sfuggire dalle fameliche fauci dei loro predatori. Molti animali acquatici, ad esempio, sono completamente trasparenti. Sulla terra, questo obiettivo è più difficile da raggiungere, poiché l'aria e i tessuti hanno indici di rifrazione diversi.

Un animale che potrebbe rientrare in questa categoria è la rana di vetro. Nonostante il loro nome, le rane di vetro non sono completamente trasparenti, visto che hanno dei pigmenti verdi sparsi intorno al loro corpo. Un nuovo studio di un team internazionale di ricercatori ha esaminato se le rane di vetro siano ancora capaci di mimetizzarsi efficacemente anche con questa caratteristica.

Esaminando l'Espadarana prosoblepon e la Teratohyla midas, il team ha determinato che le rane di vetro sembrano cambiare la luminosità della loro pelle verde in modo che si adatti ai loro dintorni frondosi. Ciò differisce da altri meccanismi, come il cambio di colore, in cui un animale produce pigmenti diversi per adattarsi al loro ambiente circostante.

"Le rane sono sempre verdi ma sembrano illuminarsi e scurirsi a seconda dello sfondo", afferma il dott. James Barnett, autore principale dello studio pubblicato su PNAS. "Questo cambiamento di luminosità rende le rane più vicine al loro ambiente circostante, che sono prevalentemente costituite da foglie verdi."

Per verificare le loro tesi, il team di ricercatori ha effettuato diverse prove. Il primo prevedeva un esperimento di rilevazione con partecipanti umani che erano stati cronometrati nel tentativo di individuare rane nascoste tra le foglie. Il secondo, condotto in Ecuador, ha testato il tempo impiegato dai predatori per mangiare dei modelli (fatti di gelatina) di rane di vetro della squadra. "Il nostro studio affronta una domanda che è stata oggetto di molte speculazioni, sia tra il pubblico che la comunità scientifica", afferma infine il professor Nick Scott-Samuel, coautore ed esperto di percezione visiva dell'Università di Bristol. "Ora abbiamo buone prove del fatto che l'aspetto simile al vetro di una rana è, in effetti, una forma di mimetizzazione".