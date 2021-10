Ransomware Chaos all'attacco dei giocatori di Minecraft: come evitarlo

I ransomware oramai attaccano chiunque e anche nei momenti più impensabili. L’obiettivo è sempre uno: trarre il maggiore profitto dalle vittime. In certi casi sono presi di mira persino gli ospedali, con attacchi potenzialmente letali ai danni dei pazienti. Altre volte, banalmente, sono gli amanti dei videogiocatori a dover affrontare il malware.

Giusto nelle ultime giornate, difatti, gli esperti di FortiGuard hanno scoperto una variante del ransomware Chaos che sta attaccando nello specifico i giocatori di Minecraft, in particolare quelli giapponesi. Considerata la fanbase del titolo nato per mano di Markus Persson e colleghi, si tratta di un bersaglio spesso ignaro delle potenziali minacce online o comunque noncurante di possibili ransomware.

Fortunatamente, però, Chaos non attacca qualsiasi utente. Esso si limita a infettare i computer di giocatori che cercano “alternative account", ovvero profili non di loro proprietà ma le cui credenziali trapelano in rete tramite forum dedicati. Spesso si tratta di un’attività legata a comportamenti scorretti: si utilizza un account secondario per “trollare” altri giocatori online e non ci si preoccupa di ban dal server interessato o dell’account Minecraft stesso.

Ebbene, gli utenti che cercano in alcuni forum queste liste di account alternativi potrebbero incorrere nel ransomware Chaos, nascosto proprio tra i file d’interesse. Si tratta di un .exe che utilizza l’icona del blocco note, ingannando i giocatori meno attenti. Non è noto come venga distribuito questo file, tantomeno se stia circolando oltre i confini nipponici. Trattandosi comunque di una fetta ridotta di utenti interessati, non dovrebbe essere fonte di eccessiva preoccupazione. Tuttavia, il solito consiglio resta sempre valido: attenzione ai contenuti scaricati da portali poco noti o poco sicuri!

Sempre a proposito di ransomware, a fine ottobre Avast ha rilasciato il decryptor gratuito per diversi ransomware.