I ransomware più pericolosi possono crittografare 100mila file in 45 minuti: lo studio

La sicurezza informatica è nuovamente finita sotto la lente dei principali osservatori, anche alla luce della recente cyber war in corso tra Russia ed Occidente. E’ notizia di quest’oggi che la rete Trenitalia è finita sotto attacco, ma a porre l’accento sulla questione è una ricerca pubblicata dal team SURGe di Splunk, incentrata sui ransomware.

Secondo quanto emerso, i dieci principali ransomware presenti sul web (tra cui Lockbit, Revil e Blackmatter) sono in grado di crittografare 100mila file in 45 minuti. La ricerca mostra che la variante mediana del ransomware può mettere sotto chiave 53,93Gb di file in 42 minuti e 52 secondi, ma chiaramente la velocità di crittografia è diversa a seconda della variante.

LockBit è quella più veloce, con una velocità che è l’86% più elevata rispetto a quella mediana. Nello specifico, dai dati emerge che il ransomware è in grado di crittografare circa 25mila file al minuto.

Alcuni ransomware sono ovviamente dipendenti dall’hardware e le componenti dei PC: in alcuni casi ad esempio sono incapaci di sfruttare i processori multi-thread, mentre la memoria RAM aggiuntiva sui PC non sembra avere alcun effetto.

Il rapporto completo può essere letto direttamente attraverso il sito web ufficiale di Splunk.

Nella giornata di ieri, sempre restando in tema, nella giornata di ieri Anonymous ha hackerato Nestlè.