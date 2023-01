Ransomware prende di mira un ospedale pediatrico: gli hacker si scusano

Come certificato dal rapporto della Polizia Postale, il 2022 è stato un anno difficile dal fronte della sicurezza informatica. Su queste pagine abbiamo più volte parlato di attacchi ransomware ai danni di strutture strategiche, tra cui figurano spesso anche ospedali.

Oggi è emersa la notizia che di recente il potente ransomware LockBit ha preso di mira SickKinds, un importante universitario pediatrico situato a Toronto, in Canada ed affiliato alla Facoltà di Medicina dell’Università di Toronto.

Durante tale attacco, gli hacker sono riusciti a disabilitare parzialmente i sistemi aziendali, le linee telefoniche ed il sito web. L’ospedale di conseguenza ha riportato non pochi problemi con la ricezione dei risultati degli esami di laboratorio, provocando non pochi disservizi ai piccoli pazienti.

Due giorni dopo l’attacco, il gruppo di hacker si è scusato per l’incidente ed ha riconosciuto che la controffensiva ha violato le sue linee guida etiche. “ Ci scusiamo formalmente per l’attacco a Sikkids. Abbiamo inviato gratuitamente il decryptor per consentire di sbloccare i file. Il nostro partner che ha attaccato l’ospedale ha violato le regole d’ingaggio ed è stato espulso ” si legge nel comunicato.

BleepingComputer ha spiegato che si è trattato di un decryptor Linux/VMware EXSi e l’attacco era mirato solo alle macchine virtuali.