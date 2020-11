I ransomware prendono sempre più di mira gli ospedali, milioni di pazienti a rischio

Gli attacchi informatici nei confronti dei sistemi sanitari nazionali stanno aumentando a dismisura nonostante il periodo delicato a causa del coronavirus, creando così nuovi rischi per le cure mediche d’ogni tipo. Dopo il primo decesso al mondo da ransomware verificatosi in Germania, ora sono gli Stati Uniti a essere in allarme.

Stando a report recenti dell’FBI e dei Dipartimenti di sicurezza interna, salute e servizi umani, la minaccia alla sicurezza degli ospedali starebbe crescendo esponenzialmente, tanto che le autorità hanno lanciato un allarme poiché “dispongono di sufficienti informazioni credibili su una minaccia crescente e imminente della criminalità informatica per gli ospedali e gli operatori sanitari statunitensi”, chiedendo infine ai sistemi sanitari di prendere precauzioni tempestive.

I media hanno però già citato casi di ospedali colpiti da ransomware in tutto il paese, tra cui il Centro medico dell’Università del Vermont che ha già dichiarato di aver registrato “impatti variabili” sulla cura dei pazienti. Secondo Daniel dos Santos della società di sicurezza informatica Forescout, gli obiettivi principali degli hacker sarebbero i centri medici a corto di liquidità; altro dato spaventoso riguarda i 400 ospedali colpiti solo nelle ultime settimane negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Per dos Santos, “gli hacker sono consapevoli che l'assistenza sanitaria è la più propensa a pagare il riscatto perché i loro servizi sono fondamentali, interromperli significherebbe far morire le persone”.

Il problema starebbe principalmente nei sistemi informatici in dotazione agli ospedali, spesso non aggiornati e dunque punti deboli della rete interna, ma anche nella vasta serie di dispositivi collegati a quest’ultima come i monitor dei pazienti, altrettanto poco sicuri. Addirittura, Forescout avrebbe scoperto i dati sensibili di circa tre milioni di pazienti statunitensi diffusi in canali non protetti e accessibili a chiunque sappia come cercarli.

Con l’aggravarsi della pandemia, i malintenzionati del caso sicuramente cercheranno di attaccare sempre più ospedali, attualmente l’industria più presa di mira dai ransomware secondo un sondaggio della società di sicurezza Check Point. Lo studio avrebbe inoltre scoperto che il ceppo usato dagli hacker sarebbe Ryuk, un ransomware usato principalmente da criminali informatici russi e nordcoreani.

Anche l’Università Tor Vergata di Roma è stata attaccata a settembre proprio da un ransomware, rendendo inutilizzabili alcuni documenti riguardanti le terapie contro la COVID-19.