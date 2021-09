Ransomware REvil, ecco lo strumento di decrittazione universale per chi ha subito attacchi

La scomparsa del gruppo ransomware REvil da Internet, avvenuta lo scorso luglio, aveva destato non pochi sospetti tra gli esperti di cybersecurity, con il timore di un ritorno assieme ad attacchi informatici più frequenti. Per chi ha subito attacchi in passato, gli esperti di Bitdefender hanno rilasciato una chiave di decrittazione gratuita.

L’annuncio è giunto proprio tramite il portale ufficiale di Bitdefender, da cui citiamo: “Bitdefender ha annunciato la disponibilità di un decryptor universale per REvil/Sodinokibi. Creato in collaborazione con un partner fidato delle forze dell'ordine, questo strumento aiuta le vittime crittografate dal ransomware REvil a ripristinare i propri file e riprendersi dagli attacchi effettuati prima del 13 luglio 2021”.

In tutto il mondo sono state registrate numerose offensive da parte di REvil nel corso del biennio 2020-2021, ai danni sia di grandi aziende che di cittadini privati. La società di sicurezza informatica Bitdefender ha rifiutato di condividere ulteriori dettagli in merito all’agenzia che l’ha supportata nello sviluppo di questo decryptor universale; ciononostante, secondo loro è essenziale che gli utenti colpiti in passato recuperino i file il prima possibile, dato il possibile, imminente ritorno del gruppo REvil.

Gli stessi esperti hanno infatti comunicato quanto segue: “Riteniamo che i nuovi attacchi REvil siano imminenti dopo che i server del gruppo ransomware e l'infrastruttura di supporto sono tornati online di recente dopo una pausa di due mesi. Esortiamo le organizzazioni a prestare la massima attenzione e a prendere le precauzioni necessarie”.

Per maggiori informazioni sulle chiavi di decrittazione rilasciate da Bitdefender, vi reindirizziamo al sito ufficiale dove potrete scaricare il decryptor e seguire il tutorial che vi insegna come utilizzarlo passo per passo.

Recentemente anche il gruppo Ragnarok si è ritirato, rilasciando le sue chiavi di decrittazione.