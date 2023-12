Una rapida guida che vi spiega come sopravvivere allo stress delle feste

Le festività possono essere un periodo di gioia, ma anche di stress e ansia. Seena Mathew, assistente professore di biologia presso l'Università di Mary Hardin-Baylor, spiega come il nostro cervello reagisce allo stress delle festività e offre consigli su come gestirlo.

La comprensione di come la nostra materia grigia risponde allo stress può aiutare a sviluppare strategie per affrontare meglio le situazioni simili. Uno dei principali fattori di stress durante le festività è il viaggio. La regione del cervello chiamata ipotalamo regola il sistema nervoso autonomo, che coordina risposte involontarie come la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Quando siamo sotto agitazione, come durante i ritardi dei voli, l'ipotalamo stimola il rilascio di ormoni, come il cortisolo e l'epinefrina, che a loro volta innescano risposte fisiologiche come l'aumento della frequenza cardiaca e la sudorazione. Per contrastare questi effetti, Mathew suggerisce esercizi di respirazione profonda per stimolare il sistema nervoso parasimpatico che aiuta a calmare i nervi e ridurre la frustrazione.

Le interazioni familiari possono anche essere fonte di stress. La corteccia cingolata anteriore, una regione del cervello, è coinvolta nella risoluzione dei conflitti e nella regolazione delle risposte emotive. Quando ci sentiamo sopraffatti o frustrati, fare brevi pause può fornire una prospettiva fresca e permetterci di tornare con una mentalità più chiara.

Le preoccupazioni finanziarie sono un altro fattore di stress comune durante le festività. Il ricordo di esperienze passate, come le spese dell'anno precedente, attiva l'ippocampo, una regione del cervello associata alla memoria. Mathew suggerisce di ridurre lo stress trovando modi alternativi per celebrare, come fare regali fatti in casa o pianificare visite virtuali... come con questo Babbo Natale. Infine, la solitudine e l'isolamento possono essere particolarmente difficili durante le festività.

L'attività fisica regolare può essere un efficace sfogo per rilasciare la tensione accumulata e ridurre i sentimenti di depressione. Inoltre, l'esercizio fisico può modulare le connessioni all'interno e tra l'amigdala, aiutando a ridurre i sentimenti di depressione.

È importante identificare la causa principale dello stress e sviluppare strategie di coping personalizzate. Alcuni esempi includono impegnarsi in un hobby, ascoltare musica, fare una passeggiata o una corsa, o semplicemente praticare tecniche di rilassamento.