Rapina a mano armata di dominio: uomo americano condannato a 20 anni di carcere

Un uomo degli Stati Uniti, Sherman Hopkins Jr, dell'Iowa, è stato condannato a venti anni di carcere per aver rubato un dominio web. Il fatto risale al Giugno dello scorso anno, quando lo stesso ha fatto irruzione presso l'abitazione di Ethan Deyo e con una pistola gli ha ordinato di consegnargli tramite GoDaddy il dominio doitforstate.com.

Hopkins si è dichiarato colpevole di essere entrato illegalmente presso l'abitazione di Deyo, il quale quando gli ha chiesto l'indirizzo postale ed il numero di telefono per completare il trasferimento, è riuscito a rubargli la pistola, dopo essere stato colpito ad una gamba.

Al momento il dominio non punta verso nessun indirizzo, ma come precisato da Motherboard, all'epoca dei fatti si trattava di un riferimento ad un meme popolare nella Iowa State University, attraverso cui si invitavano gli studenti a godersi la vita, e ciò è confermato anche dal fatto che è diventato estremamente popolare anche su Snapchat e Twitter, e vedeva i giovani ritratti in atteggiamenti imbarazzanti o stupidi, mentre erano ubriachi il più delle volte.

All'epoca dei fatti, il dominio era vuota, ma fino ad un mese prima era stato utilizzato. Da qui, secondo gli investigatori, Hopkins voleva guadagnare denaro attraverso il suo riutilizzo e gli annunci pubblicitari che avrebbe inserito all'interno.