Rapinato da una banda l'Apple Store Regent Street di Londra

L’episodio è avvenuto ieri mattina nell’Apple Store di Regent Street a Londra. Secondo i primi rilievi sono stati rubati diversi iPhone, iPad e Apple Watch.

Dieci rapinatori su cinque scooter hanno fatto irruzione nel negozio, utilizzando uno dei loro scooter per distruggere la facciata di vetro dell’Apple Store. Alcune guardie di sicurezza hanno opposto resistenza, ma sono stati minacciati con coltelli e altri oggetti contundenti. In pochi minuti sono stati rubati molti iPhone, Apple Watch e iPad. L'allarme è stato lanciato anche dai passanti e nonostante la polizia sia arrivata in poco tempo, i ladri rimasti fuori a controllare il perimetro hanno fatto in tempo a dare l'allarme ai compagni, permettendo alla banda di fuggire in tempo. Per il momento infatti non c'è nessuna traccia dei malviventi.

Attualmente non è ancora noto il numero di dispositivi rubati dal negozio ma le indagini, secondo quanto riferito dalla polizia londinese, sono ancora in corso.