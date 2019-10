Il rapper Fedez è nel primo selfie al mondo inviato nello Spazio

Fedez ha aggiunto un traguardo alla sua carriera: è presente nel primo selfie al mondo inviato nello Spazio. Insieme a lui ci sono diverse altre celebrità, messe insieme da Samsung per lanciare l'interessante progetto SpaceSelfie.

Comunicato stampa: Londra (Regno Unito), 24 ottobre 2019 – Samsung Electronics Co. Ltd ha presentato ieri il primo selfie al mondo inviato nello spazio, scattato dall'attrice e modella Cara Delevingne, e mostrato per la prima volta durante un evento che ha visto la partecipazione di numerose celebrità presso il nuovo spazio Samsung KX, a King's Cross, Londra. Il selfie è il primo dei numerosi scatti che Samsung invierà nella stratosfera questo mese nell'ambito di SpaceSelfie, una missione per dare a tutti la possibilità di far arrivare il proprio volto nello spazio.

Nel corso dell'evento, presentato dalla DJ di Radio 1 Clara Amfo, Cara ha svelato il suo primo SpaceSelfie (scattato su un Samsung Galaxy S10+), che ritrae la modella mentre mima il simbolo della pace e indossa un casco da astronauta. Il momento è stato anche commemorato con un epico selfie di gruppo, scattato dalla stessa Cara con alcune delle celebrità che hanno preso parte all'evento, tra cui l'artista italiano Fedez.

Cara Delevingne ha dichiarato: "Sono onorata di poter inaugurare la missione SpaceSelfie di Samsung! Per festeggiare, ho voluto scattare il primo selfie di gruppo da inviare nello spazio. Non vedo l'ora che i miei fan si uniscano a noi e possano ottenere il loro personale SpaceSelfie".

Durante l'evento, Cara, in compagnia di Jodie Harsh e Kevin McHale, ha lasciato tutti a bocca aperta sfoggiando un futuristico abito Fendi e ha interagito con le stazioni selfie ispirate allo spazio, tra cui Zero Gravity e Warp Tunnel.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale di SpaceSelfie.