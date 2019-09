Il rapper Gemitaiz 'critica' Greta Thunberg: 'Perché deve fare i comizi?'

Nell'ultimo periodo non si sta facendo altro che parlare dell'attivista adolescente Greta Thunberg, che nelle ultime ore ha anche tenuto un intenso discorso all'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite). I personaggi famosi ad aver speso buone parole per la giovane attivista scandinava sono molti, ma Greta non sembra stare "simpatica" a tutti.

Infatti, nelle ultime ore stanno facendo discutere sui social network le dichiarazioni del rapper romano Gemitaiz, attualmente al vertice delle classifiche musicali italiane per via del suo album "Scatola Nera" realizzato con il collega MadMan.

Davide De Luca, questo il vero nome del rapper, ha pubblicato alcune Storie sul suo profilo ufficiale Instagram dove dichiara: "Sono giorni, anzi mesi, che mi tengo dentro questa cosa, non ce la faccio più, sento che ve la devo dire. Avete rotto [...] con questa Greta Thunberg [...]. Perché deve fare i comizi?". Le affermazioni del 30enne Gemitaiz stanno ovviamente facendo discutere. Tra i molti utenti a commentare la vicenda, c'è chi invita il rapper romano a trattare l'argomento in modo più "serio".

Nel frattempo, vi ricordiamo che le "proteste" di Greta Thunberg stanno ottenendo i loro primi risultati. Infatti, Jeff Bezos ha avviato un nuovo piano per ridurre le emissioni per quanto riguarda Amazon, mentre Elon Musk ha speso belle parole per l'attivista adolescente. Oltre a questo, al termine del vertice tenutosi nelle ultime ore, Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU, ha annunciato che 66 governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati a raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050.