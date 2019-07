I rapper italiani e il pagamento dei featuring: quanto costa collaborare con i VIP?

Uno dei più grandi "tabù" dell'odierno mercato musicale è il pagamento dei featuring. Questo significa che un artista decide di collaborare ad una canzone perché l'altro cantante l'ha pagato. Questa mentalità è diffusa anche nell'ambiente del rap, dove alcuni importanti esponenti non hanno mai fatto mistero dell'esistenza di questa dinamica.

All'inizio del 2018, abbiamo avuto uno dei casi più espliciti in merito al pagamento dei featuring, visto che conosciamo anche quanto un determinato artista avrebbe pagato per collaborare con un altro più famoso. Infatti, il noto rapper Nerone ha dichiarato di essere stato pagato "1000 bombe" per collaborare con un artista che disponeva di numeri inferiori ai suoi.

Non si tratta tuttavia dell'unico caso in cui un artista parla di featuring comprati. Nella canzone "Dal tuo calice" del noto rapper Jamil, a un certo punto si sente pronunciare la frase "ho comprato il featuring di Guè P. Mi viene male soltanto se ci penso, ma almeno ho speso meno del disco di Surfa ed Exo". Inoltre, in passato anche molti altri artisti di spicco della scena italiana vendevano i loro featuring.

Ma perché viene accettata questa dinamica? Ebbene, in un video risalente al 2013, si vedono Vacca e Jamil discutere in merito alla retribuzione degli artisti. "Le regole del gioco [...] sono molto semplici: sei un produttore e ti serve la voce di un artista piuttosto che di un rapper sul tuo beat? Noi non lavoriamo gratis, stessa cosa per quanto riguarda i featuring. Sei un artista e vuoi la collaborazione di un altro artista [...]? Paghi, se no la traccia te la fai da solo".