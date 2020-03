Il rapper italiano Sensei accetta la Godzilla Challenge di Eminem: che velocità!

Dopo che Eminem ha lanciato la sua Godzilla Challenge, sfidando chiunque voglia mettersi alla prova nel rappare a velocità elevata sul beat del brano "Godzilla", incluso nel suo ultimo album, in molti hanno deciso di provarci. Tra gli italiani, spicca il rapper Sensei.

Per chi non lo sapesse, stiamo parlando dello stesso ragazzo che qualche tempo fa ha fatto parlare di sé per via della sua esibizione nel programma "Tú sí que vales" di Canale 5 e di brani come "Mi presento 2". Ebbene, ora Sensei ha deciso di rappare il più velocemente possibile sulla base proposta da Eminem. Ovviamente, è molto difficile per noi italiani riuscire a scandire per bene il testo originale, quindi il rapper nostrano ha rappato nel nostro idioma. Potete vedere il risultato nel video riproducibile tramite il player presente qui sopra.

Riportiamo di seguito anche il testo, così come scritto nella descrizione del video.

"Mi piace mangiare solo la pizza di Napoli

So che penso positivo quindi faccio miracoli

Se mi critichi tu sei una goccia d'acqua sono diventato il sole quindi se poi ti avvicini ti evapori

Quando arrivo nel locale già preparano i tavoli

Sono nato per spaccare quindi cosa ti incavoli

so che rendo fiera tutta la mia generazione e tutta quanta la famiglia ma persino i trisavoli

Medito poi vedo la mia vita più perfetta

La mia presenza divina le canzoni

me le detta

Vengo da un altro pianeta come il principe vegeta

Mi fanno scendere in campo solamente per fare meta

Posso cambiare per farlo più figo

Senza copiare nessuno dei migos

Prima vedevo la vetta distante ma adesso mi teletrasporto e ci arrivo

non sono americano ma lo faccio italiano con lo stile benedetto che proviene dal futuro

E tutti quelli che mi dicevano che non lo potevo fare sono diventati quelli che ora mi leccano il culo

Non basta soltanto la virilità

Sto vivendo sogni vividi fra

Rilassato senza rigidità

Ho risvegliato la mia divinità

Prova ad elevare la coscienza della mente

Senza più ascoltare solo quello che dice la gente

Perché la focalizzazione ti renderà più potente

Lo puoi vedere chiaramente solo quando sei cosciente

Mi arriva l'amore la fama e il contratto

Ringrazio Dio perché l'ha già fatto

Coi Pleiadiani ho già fatto un contatto

Salgo nel cielo e rimango compatto

Ritornello:

Monster

So che nella scena nessun altro è così forte

Stanno criticando però a me non me ne fotte

Tu rimani online mi ascolti tutta la notte

So che troverai nei miei testi le risposte".