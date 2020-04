Il rapper italiano Shade partecipa alla Godzilla Challenge di Eminem

Un po' a sorpresa, Shade ha "riacceso" la Godzilla Challenge in Italia. Infatti, era da inizio marzo 2020 che non parlavamo di questa sfida lanciata da Eminem, ma in realtà sono in molti a continuare a pubblicare video relativi ad essa.

In particolare, come potete vedere sul profilo Instagram ufficiale di Shade, il rapper torinese ha deciso di accettare la sfida e di rappare sulla base di "Godzilla" di Eminem e Juice WRLD. In questo caso, il beat è stato "riprodotto" da Jaro, noto producer spesso dietro alle canzoni di Shade. Il rapper torinese ha inoltre invitato i suoi colleghi a fare lo sesso, scrivendo: "Tagga qui sotto un rapper che vorresti sentire su questa base!".

La partecipazione di Shade alla sfida lanciata da Eminem era molto attesa dai fan. Vi ricordiamo che, in precedenza, hanno rappato su questo beat anche Sensei, Drimer e altri. Il brano originale, "Godzilla", è contenuto nell'ultimo album di Eminem, uscito il 17 gennaio 2020 e chiamato "Music to Be Murdered By". Se siete interessati ad ascoltarlo, su YouTube è disponibile un lyric video ufficiale.

Insomma, l'hashtag #godzillachallenge continua a dare spettacolo anche in Italia e chissà che altri rapper non raccolgano l'invito di Shade nelle prossime settimane. Staremo a vedere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sono stati in molti ad accettare anche un'altra "sfida": quella di Emis Killa, che prevede la realizzazione di un freestyle legato a questo periodo.