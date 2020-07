Il rapper Logic firma un accordo esclusivo con Twitch

Ultimamente stiamo assistendo a una sorta di "battaglia" tra piattaforme di streaming per accaparrarsi le maggiori figure di spicco di questo mondo. Spesso abbiamo visto noti gamer stringere accordi di questo tipo: basti pensare alla oramai famosa partnership tra Ninja e Mixer di Microsoft, che però non è finita esattamente nel migliore dei modi.

In ogni caso, non è notizia di tutti i giorni che a firmare un accordo di questo tipo sia uno dei rapper statunitensi più famosi. Ci riferiamo a Logic, artista che, stando anche a quanto riportato da The Verge, ha appena firmato un accordo esclusivo con Twitch. Il rapper effettuerà delle dirette streaming sulla piattaforma a cadenza settimanale. Ovviamente, come potete immaginare dalla piattaforma "scelta", si parlerà molto di videogiochi.

D'altronde, Logic non ha mai fatto mistero di essere un appassionato. Stiamo infatti parlando della stessa persona che ha fatto una sessione di motion capture legata a The Last of Us Parte II. Inoltre, nel 2016 il rapper aveva fatto parlare di sé dopo aver mostrato su YouTube la sua stanza dedicata ai videogiochi. Quel video ad oggi conta oltre 2,8 milioni di visualizzazioni.

Per chi non lo sapesse, Logic nel corso degli anni è stato autore di molti successi globali. Giusto per citare alcune delle sue hit più popolari, "1-800-273-8255" con Alessia Cara e Khalid ha raccolto oltre 385 milioni di visualizzazioni su YouTube. "Homicide" con Eminem, invece, ha raggiunto 60 milioni di visualizzazioni.

Nonostante questo, recentemente Logic ha deciso di dedicarsi di più alla famiglia, stando anche a quanto riportato da Heavy. L'accordo con Twitch sembra dunque andare verso questa strada. Tuttavia, prima di "mettere in pausa" la sua carriera musicale, Logic lancerà un nuovo album chiamato "No Pressure" che vedrà la sua premiere proprio sul canale Twitch di Logic a partire dalle ore 2:00 italiane di mercoledì 22 luglio 2020.

Piccola nota interessante: Logic ha affermato più volte di non apprezzare i social media. Tuttavia, a quanto pare il rapper ritiene Twitch una piattaforma più "tranquilla" rispetto alle altre.