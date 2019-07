Il rapper Salmo: 'essere schiavi di una sostanza non vi rende dei supereroi'

Nella scena musicale odierna sono purtroppo presenti numerosi esempi negativi, soprattutto quando si parla di sostanze stupefacenti. Salmo, uno dei rapper italiani più in voga al momento, ha voluto lanciare un messaggio molto importante ai suoi sostenitori.

"Ragazzi, [...] i video dove vi fate di eroina anche no per favore: è proprio brutto da vedere. Nella vostra vita privata potete fare quello che volete, però vi posso assicurare che essere schiavi di una sostanza non fa di voi dei fighi, dei supereroi, anzi [...]. Poi vi ritrovate a 30 anni sottopeso e con paranoie", ha dichiarato Salmo in alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale. Il rapper ha quindi deciso di dare un messaggio forte ai suoi seguaci, spiegando loro che non è facendo uso di sostanze stupefacenti che si diventa delle belle persone.

Salmo ha poi continuato: "Questo è un maledetto problema che c'è tra i giovani, ed è un problema grosso. [...] Mi chiedo ragazzi: l'eroina esiste dagli anni '70 e avete visto cosa ha combinato? [...] Non che le altre droghe non facciano male, ma qua si tratta di eroina ed è devastante [...] Almeno fatevi gli affari vostri, non fatelo vedere a questi ragazzini. [...] Fate in modo che il vostro trend sia la musica e il vostro talento, non queste cavolate". Il rapper non risparmia quindi anche i "colleghi", che avrebbero realizzato contenuti che non sono un buon esempio per la società.

Un messaggio importante quello lanciato da Salmo, che si schiera apertamente contro la strumentalizzazione delle sostanze stupefacenti.