Il rapper Tha Supreme si è esibito con un ologramma a X Factor Italia: ecco il video

Ieri 5 dicembre 2019 è andata in onda una nuova puntata del noto talent show X Factor, che nella versione italiana vede la partecipazione dei giudici Sfera Ebbasta, Mara Maionchi, Malika Ayane e Samuel. Ebbene, nel corso della serata c'è stato un evento che ha attirato particolarmente l'attenzione del pubblico: l'esibizione del rapper Tha Supreme.

Infatti, quest'ultimo non si è esibito fisicamente, bensì con un ologramma. L'artista ha raramente mostrato la sua faccia e forse anche per questo ha fatto parlare molto di sé. Per chi non lo sapesse, Tha Supreme, pseudonimo di Davide Mattei, è un rapper e produttore italiano nato nel 2001 (è appena maggiorenne). Recentemente è stato Marracash a rivelare, ovviamente d'accordo con il giovane, il volto di Tha Supreme tramite un post su Instagram.

Il ragazzo ha all'attivo un album di grande successo uscito il 15 novembre 2019: "23 6451". All'interno di quest'ultimo, Tha Supreme può vantare collaborazioni con rapper del calibro di Fabri Fibra, Salmo, Gemitaiz, MadMan, Lazza, Nayt, Nitro, Dani Faiv e Marracash. Non manca anche un featuring con Mahmood, vincitore dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo.

Pensate che per l'annuncio di questo album sono state posizionate due grandi "statue" nelle stazioni di Milano e Roma.



Potete vedere il video dell'esibizione sul sito ufficiale di Sky.