Il rapper Vacca svela i 'segreti' del mercato musicale: 'budget impossibili in major'

Vacca è uno dei rapper più noti dell'attuale scena italiana. Dal primo album "VH" nel 2004 a oggi con "Don Vacca Corleone", debuttato nella top 10 della classifica FIMI a gennaio 2019. Ebbene, Alessandro Vacca ha recentemente deciso di svelare un po' di retroscena in merito all'attuale mercato musicale.

In un'intervista rilasciata a HIPHOPTENDER, Vacca afferma: "Il primo contratto che ho fatto in major era con la EMI per 'Faccio quello che voglio', era il 2007 [...]. Firmai perché la poca esperienza ti porta a pensare 'ah, la major' [...]. Firmi, basta, finito di vedere la gente. [...] Da lì capii che la major è una struttura che quando fa comodo ti coccola [...]. Di conseguenza capii che questa qui era un'illusione, era un qualcosa che c'eravamo immaginati che esistesse. Esiste, esiste per determinati artisti, mentre altri sono solamente un numero in più da aggiungere e basta". Insomma, secondo il rapper, le etichette discografiche 'major', ovvero quelle più "potenti", non aiuterebbero come si deve alcuni artisti.

Vacca aggiunge: "Adesso come adesso [...] l'industria da quella parte lì sta morendo perché buttano via soldi [...]. Prendono gente che non ha mai fatto un disco, che ha un singolo con 100.000 visualizzazioni [...] e pensano 'forse questo qui andrà bene' e gli danno budget impossibili. Poi ovviamente questi non vendono manco 200 copie e i budget non torneranno mai e poi mai. [...] In questo periodo storico non serve firmare con le major, se tu riesci a prenderti la tua fetta, a fare in modo di uscire e di far parlare di te stesso, non devi dividere le tue entrate con nessuno. In questo momento tu puoi lavorare da solo. [...] Certo, ci sono artisti che prendono anche un milione di euro per due/tre dischi. [...] Per gli altri non conviene". In definitiva, a quanto pare, a molti artisti conviene mantenersi indipendenti.

Vi invitiamo ovviamente a guardare l'intervista nella sua interezza, in modo da comprendere al meglio il contesto in cui sono state pronunciate determinate frasi. Potete vedere il video attraverso il player presente qui sopra.