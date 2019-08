Un rapporto sul 5G svela i fattori che spingono gli utenti verso la nuova tecnologia

Dal rapporto “Digital Orbit” di IHS Markit stanno emergendo dati interessanti sulle motivazioni che spingono gli utenti a passare da una tecnologia all’altra. La società ha condotto un sondaggio su 2.031 soggetti residenti negli Stati Uniti riguardo alle aspettative circa il 5G.

Lo studio ha svelato che il 74% degli intervistati ha definito lo streaming video come principale fattore per effettuare l’aggiornamento alla nuova rete superveloce. Questa motivazione ha sorpassato le videochiamate, i social media, i giochi mobile e la realtà aumentata.

IHS Markit prevede che entro il 2022, dato l’aumento dello streaming e la distribuzione del nuovo standard 5G, il 70% di tutto il traffico mobile sarà dedicato ai contenuti video. Interessante anche notare come già adesso, con il 4G, gli utenti si definiscano soddisfatti rispetto alla resa dei servizi streaming.

Ciò significa che il 5G andrà ad impattare soprattutto le fette di mercato video emergenti come il 4K e l’8K, elemento che spingerà verso questa tipologia di contenuti.

Joshua Builta, senior analyst per IHS, ha commentato: “La promessa di uno streaming video più veloci tramite 5G sta generando un entusiasmo enorme tra i consumatori” ed ha continuato “l’interesse è particolarmente elevato per i giovani, con l’81% degli intervistati in quella fascia che citano lo streaming video come principale attività da effettuare con il 5G”.

IHS prevede che anche gli abbonamenti “over-the-top” globali aumenteranno drasticamente entro il 2021. L’avvento del 5G sembra quindi poter spingere ancora più in alto il mercato dello streaming video (con tutti i fattori collegati).

Resta aperto il dialogo sugli effetti che questa tecnologia comporta sull’ambiente e sugli esseri umani. Il 5G in ogni è alle porte e presto vedremo come reagirà il mercato tecnologico.