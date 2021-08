L'ultimo rapporto sul clima afferma che abbiamo battuto un record vecchio di 125000 anni

L’ultimo rapporto presentato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) documenta che la temperatura media globale del pianeta nel decennio 2011-2020 è stata di 1,09°C superiore a quella del periodo 1850-1900, costituendo un record "termico" che non si verificava dall'ultima era glaciale, avvenuta circa 125.000 anni fa.

L'analisi di questi dati ci avvicina pericolosamente alla soglia limite del riscaldamento globale, concordata a livello internazionale a 1,5 gradi sopra la temperatura preindustriali. Valore che a detta di Maisa Rojas, principale autore e coordinatore del recente rapporto dell’IPCC, sarà probabilmente raggiunto, purché non ci siano riduzioni immediate e su larga scala di tutti i gas serra prodotti a livello industriale.

Nel dettaglio il rapporto dell’ IPCC, basato sui più recenti strumenti per lo studio del sistema climatico, stima che la temperatura globale dovrebbe raggiungere e probabilmente superare il “paletto” dei 1,5°C di riscaldamento nei prossimi 20 anni. Tale evento, se non attenuato e controllato, potrebbe portare sul lungo termine a danni incalcolabili per la nostra civiltà, per esempio contribuirebbe a inondazioni costiere più frequenti e gravi, aumentando la frequenza di eventi marini catastrofici da una media di uno ogni cento anni, a uno all’anno entro la fine di questo secolo.

In merito a questo rapporto la climatologa francese Valérie Masson-Delmotte, direttrice del “Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives” e co-presidente dell’IPCC Working Group, ha affermato: “Questo rapporto è un riscontro oggettivo, che ci permette di avere un quadro molto più chiaro del clima passato, presente e futuro, che è essenziale per capire dove siamo diretti, cosa si può fare e come ci possiamo preparare”, inoltre: “Le attività umane hanno ancora il potenziale per determinare il corso del clima futuro. È chiara l’evidenza scientifica che mostra che l’anidride carbonica (CO2) è il principale motore dei cambiamenti climatici, anche se altri gas serra e inquinanti atmosferici contribuiscono a influenzare il clima”.