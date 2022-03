L'ultimo rapporto sul clima dell'ONU ci dà notizie davvero terribili e disastrosi

In tema ambiente le buone notizie sono poche, mentre le cattive notizie - come saprete se ci leggete - sono all'ordine del giorno. L'ultimo rapporto sul clima delle Nazioni Unite (ONU) non ha certamente espresso parole confortevoli sulla situazione, sottolineando come il cambiamento climatico antropogenico avrà pesanti conseguenze sugli ecosistemi.

Secondo quanto ha espresso l'ONU, abbiamo poche possibilità di evitare gli effetti peggiori del cambiamento climatico. "Ho visto molti rapporti scientifici ai miei tempi, ma niente è paragonabile a questo", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. "Il rapporto dell'Ipcc di oggi è un atlante della sofferenza umana e un atto d'accusa schiacciante contro la leadership climatica fallita".

Il rapporto delinea le conseguenze del cambiamento climatico: la morte di massa di specie vegetali e animali, il collasso dei principali sistemi alimentari e idrici (secondo la NASA infatti i raccolti di grano si stanno riducendo) e la trasformazione dei pozzi di carbonio - che assorbono l'anidride carbonica - in emettitori di questo gas.

Anche le temperature sono destinate ad aumentare, con un impatto disastroso e irreversibile sullo scioglimento dei ghiacci. Le persone dovrebbero essere preparate, si legge nel rapporto, perché "quasi la metà dell'umanità vive ora nella zona di pericolo", ha aggiunto alla fine del suo discorso Guterres.

Nel frattempo che l'ONU avvisa il mondo del pericolo, l'ex presidente Trump afferma che il cambiamento climatico è positivo perché così ci saranno più case sul mare.