La NASA sembra essere pronta per la conquista della Luna

La NASA ha intenzione di utilizzare le missioni Artemis per la creazione di una presenza umana permanente sulla Luna. Una parte fondamentale delle missioni è la creazione di un habitat orbitante e un luogo di incontro per i veicoli spaziali, noto come Gateway Lunare, ma altrettanto importante è la creazione di un campo base lunare in superficie.

Come riassume un rapporto recentemente pubblicato, il programma Artemis getterà le basi per una presenza prolungata a lungo termine sulla Luna, nuove opportunità di ricerca ed esperimenti e come luogo per convalidare i sistemi dello spazio profondo che verranno utilizzati per esplorare Marte.

"Dopo 20 anni di permanenza continua in orbita terrestre bassa, siamo ora pronti per la prossima grande sfida dell'esplorazione dello spazio: lo sviluppo di una presenza prolungata sulla Luna e nei dintorni. Per gli anni a venire, Artemis fungerà da nostra stella polare mentre continueremo a lavorare per un'esplorazione ancora maggiore della Luna, dove dimostreremo gli elementi chiave necessari per la prima missione umana su Marte", afferma l'amministratore della NASA, Jim Bridenstine.

Nel complesso, sono stati enfatizzati tre elementi: un Lunar Terrain Vehicle (LTV) che trasporterà l'equipaggio nella zona di atterraggio, l'Habitable Mobility Platform (HMP), che consentirà agli equipaggi di condurre viaggi attraverso la superficie lunare della durata massima di 45 giorni alla volta e, infine, il Lunar Foundation Surface Habitat (LFSH), che ospiterà fino a quattro membri dell'equipaggio durante le missioni di breve durata in superficie.

Un altro elemento chiave per i futuri sforzi della NASA è il Lunar Gateway, che fungerà da modulo di comando e controllo (oltre ad essere utilizzato come casa) per gli astronauti mentre viaggiano tra la Terra e la superficie della Luna. "Man mano che altre nazioni si spostano sempre più nello spazio, la leadership americana è ora chiamata a guidare la prossima fase della ricerca dell'umanità per aprire il futuro alla scoperta e alla crescita senza fine", afferma infine Bridenstine.