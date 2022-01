Che rapporto c'è tra il legame con Dio e forme di disagio psicologico? C'è una risposta

La ricerca di un legame tra le religioni e la salute mentale è un tema molto delicato e spesso giudicato controverso, ma sociologi e ricercatori continuano a studiarlo senza sosta a caccia di risposte. L’ultima teoria sull’attaccamento a Dio confermerebbe il legame tra forme di disagio psicologico e coloro che "credono, ma con riserva".

Lo studio in questione pubblicato online è stato condotto negli Stati Uniti coinvolgendo circa 1.600 cittadini e origina, in realtà, dai dati raccolti nel contesto del Baylor Religion Survey 2010, un sondaggio nazionale sulle credenze e i comportamenti religiosi degli americani. L’obiettivo di questa ricerca sarebbe quello di comprendere i possibili legami tra la connessione a Dio e la salute mentale. A proposito di quest'ultima, potrete anche scoprire se possedete i tratti del male con un test ad hoc.

Grazie alle ultime prove raccolte, i sociologi coinvolti nell’analisi hanno chiarito che la relazione potrebbe essere simile a una U capovolta. Cosa significa? Sia coloro che evitano Dio, sia coloro che lo abbracciano completamente, sembrerebbero vivere una vita piuttosto serena, ergo la salute mentale è migliore quando si è strettamente vicini a Dio o quando si è nettamente distaccati dalla credenza in qualsiasi religione. La salute mentale risulta peggiore, invece, in coloro che "credono e non credono".

Il coautore dello studio W. Matthew Henderson ha dichiarato: “Essenzialmente, ciò che abbiamo scoperto è che coloro che sono meno evitanti e coloro che sono più evitanti nella loro relazione con Dio hanno entrambi livelli più bassi di disagio psicologico. […] Più capiamo come ci relazioniamo a Dio e agli altri, più sani possiamo essere”. Il suo collega e assistente professore di sociologia, Blake Victor Kent, ha spiegato dunque che evitare una religione significa fare affidamento su sé stessi, mentre abbracciarla corrisponde a una relazione positiva tra le due parti.

Lo studio suggerisce, infine, che l’evitamento non è per forza una “bandiera rossa” segnale di una pessima salute mentale, ma gli autori stessi controbattono ai risultati empirici sostenendo che esso può comunque causare problemi nelle relazioni tra le persone. Per confermare questa teoria serviranno però maggiori studi, coinvolgendo direttamente le comunità interessate.

Restando nel mondo della psicologia, recentemente è stato scoperto un legame profondo tra depressione e metabolismo.