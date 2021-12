Rapporto di Harvard afferma: Cina supererà gli USA nella tecnologia in 10 anni

La Cina sta facendo davvero grandi passi avanti in molti campi scientifici, ricerca spaziale compresa (visto che vuole costruire una nave spaziale lunga chilometri). Il Paese, secondo un rapporto di Harvard, è destinato a superare gli Stati Uniti nella battaglia per il dominio sulle tecnologie chiave del 21° secolo.

In particolare, gli autori dello studio hanno esaminato una serie di tecnologie fondamentali destinate a definire il 21° secolo, ovvero intelligenza artificiale, 5G, scienza dell'informazione quantistica, semiconduttori, biotecnologia ed energia green (la Cina ha già raggiunto la supremazia quantistica). In alcune tecnologie, come il 5G e l'informazione quantistica, il rapporto rileva che la Cina ha già stabilito il dominio, mentre nelle altre supererà gli USA entro 10 anni.

"La Cina non può diventare un gigante industriale nel 21° secolo. La sua popolazione è troppo grande e il suo prodotto interno lordo troppo piccolo", si poteva leggere all'interno di un articolo del Time del 1992, e nel nuovo rapporto gli esperti hanno mostrato come la Cina sia stata sottovalutata durante gli ultimi anni.

"L'ecosistema tecnologico cinese potrebbe essere alla pari con la Silicon Valley entro il 2025 in termini di dinamismo, innovazione e competitività", si legge nel rapporto. Ciò dovrebbe "portare gli Stati Uniti a mobilitare una risposta proporzionata alla sfida", ha dichiarato Graham Allison, autore principale del rapporto.

