Un rapporto identifica il 'maggior rischio' per la salute umana. No, non è un virus

Secondo nuovi dati pubblicati il 29 luglio 2020, gli esperti hanno affermato che la scarsa qualità dell'aria è "il rischio maggiore per la salute umana". L'inquinamento atmosferico riduce l'aspettativa di vita di ogni uomo, donna e bambino sulla Terra di quasi due anni, affermano i ricercatori dello studio.

Gli autori del documento hanno scoperto che, nonostante le significative riduzioni del particolato in Cina - uno dei paesi più inquinati del mondo -, il livello complessivo di inquinamento atmosferico era rimasto stabile negli ultimi due decenni. In paesi come l'India e il Bangladesh, inoltre, l'inquinamento atmosferico è stato così grave che ora riduce la durata media della vita in alcune aree da quasi un decennio.

La qualità dell'aria che respirano molti esseri umani rappresenta un rischio per la salute molto più elevato rispetto al COVID-19, secondo gli autori del documento. Quasi un quarto della popolazione mondiale vive in soli quattro paesi dell'Asia meridionale tra i più inquinati: Bangladesh, India, Nepal e Pakistan. Queste popolazioni vedrebbero una riduzione della loro durata di vita di cinque anni in media, dopo essere state esposte a livelli di inquinamento del 44% più alti di 20 anni fa.

In tutto il sud-est asiatico circa l'89% dei 650 milioni di persone della regione vive in aree in cui l'inquinamento atmosferico supera le linee guida raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Bangladesh ha la peggiore qualità dell'aria di qualsiasi paese e circa 250 milioni di residenti negli stati settentrionali dell'India perderanno in media otto anni di vita.

"La soluzione? Sta nella solida politica pubblica", afferma infine Michael Greenstone dell'nergy Policy Institute all'Università di Chicago.