Rapporto-shock su Bitcoin: 'danni ecologici pari al petrolio e all'allevamento di bovini'

Bitcoin è una criptovaluta dannosa per l'ambiente, questo è ormai un dato di fatto. Non è dunque un caso che la Casa Bianca voglia eliminare Bitcoin e gli altri algoritmi crypto "inquinanti" dai mercati globali, mentre sempre più investitori lasciano la blockchain BTC per spostarsi verso token più "verdi".

Oggi, però, un articolo di Scientific Reports, redatto da alcuni ricercatori dell'Università del New Mexico, spiega che i danni climatici di Bitcoin sono pari a quelli dell'estrazione di petrolio o dell'allevamento di bovini, due delle attività considerate più inquinanti tra quelle portate avanti dall'uomo. Insomma, la criptovaluta avrebbe un impatto ambientale molto maggiore del previsto.

Il dato più emblematico riportato dal testo è che ogni dollaro di ricchezza in Bitcoin prodotto tra il 2016 e il 2021 ha generato danni climatici globali per 35 centesimi. Per fare una comparazione, l'estrazione del greggio genera 41 centesimi di danno ogni dollaro di ricchezza prodotto, mentre l'allevamento di bovini arriva a 33 centesimi di danni per dollaro guadagnato. Rispetto all'estrazione dell'oro, il mining di Bitcoin sarebbe ben 8,75 volte più dannoso.

Già da tempo sappiamo che Bitcoin consuma tantissima energia, benché ancora meno di quella impiegata nelle miniere d'oro o nel settore petrolifero. Il problema maggiore del token, però, è quello degli algoritmi Proof-of-Work di validazione delle transazioni, che consumano larghissima parte di tutta l'energia elettrica riversata nella blockchain: il problema potrebbe facilmente essere risolto con il passaggio ad algoritmi Proof-of-Stake, come quelli a cui si è convertito Ethereum con The Merge.

Sfortunatamente, però, pare la blockchain di Bitcoin non abbiamo programmi per il passaggio al PoS, che dunque potrebbe avvenire molto in là nel tempo o che addirittura potrebbe non verificarsi mai. Altro dato decisamente preoccupante, infine, è che l'impronta ecologica di Bitcoin è cresciuta nel tempo, raggiungendo una produzione di scarti pari a 27,4 milioni di tonnellate di CO2 solo nel 2021.