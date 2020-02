Un rapporto ha svelato i prezzi dei Galaxy S20, S20+, S20 Ultra e Galaxy Z Flip

Ad una settimana esatta dall'evento Unpacked 2020 di Samsung, emergono nuovi dettagli sui dispositivi che annuncerà il colosso coreano. Un nuovo rapporto proveniente dalla Corea mostra i prezzi dei modelli della lineup.

Il Galaxy S20 partirà da 1.052 Dollari, mentre l'S20+ e l'S20 Ultra costeranno rispettivamente 1.137 e 1.347 Dollari, secondo Daum.

Lo stesso rapporto rileva che l'S20 sarà disponibile in una singola versione, solo da 128 gigabyte, mentre il modello Ultra potrà essere acquistato nelle opzioni di storage con 512 gigabyte di memoria flash integrata. Non è noto se il produttore coreano porterà anche in Corea del Sud la versione 5G o meno.

I preordini dei dispositivi dovrebbero cominciare il 14 Febbraio. Gli utenti che effettueranno l'ordine online riceveranno il telefono a casa il 2 Marzo, mentre le vendite nei negozi dovrebbero iniziare il 6 Marzo. S20 ed S20+ saranno disponibili in azzurro, grigio e bianco, mentre S20 Ultra solo in grigio e nero.

Un altro articolo di Yonhap News nota che il Galaxy Z Flip costerà 1.347 Dollari, praticamente quanto il Galaxy S20 Ultra.

La data di lancio del Galaxy S20 è in linea con quella pubblicata qualche giorno fa da alcuni siti, che l'avevano scovata direttamente nel sito web di Samsung, in una pagina dedicata ai preordini.