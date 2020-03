Un rapporto trova 76 soluzioni disponibili per rallentare il cambiamento climatico

Per evitare il riscaldamento climatico del nostro pianeta non serve una tecnologia non ancora inventata o dei metodi impossibili di realizzare. Abbiamo, infatti, tutti gli strumenti per evitare un disastro del genere secondo un rapporto di Project Drawdown.

Lo scopo del progetto no profit è quello di guidarci tutti verso un futuro in cui i gas serra nell'atmosfera smettono di aumentare e iniziano a declinare. "L'attuale percorso che stiamo percorrendo è al di là di pericoloso", avverte il rapporto, "ed è facile essere paralizzati da quella pericolosità. Tuttavia rimane la possibilità di cambiarlo."

Secondo il progetto, implementando le 76 soluzioni che hanno delineato, si verificherebbe un risparmio fino a circa 144 trilioni di dollari di danni climatici evitati e costi sanitari legati all'inquinamento. Questo piano ci consentirebbe di raggiungere il nostro obiettivo già a metà degli anni 2040. "Abbiamo scoperto che quando sommiamo le oltre 80 soluzioni ai cambiamenti climatici, e queste già esistono, abbiamo abbastanza per ottenere un calo tra il 2040 e il 2060 a seconda di quanto agiamo", afferma il co-autore e scienziato del clima Jonathan Foley all'ABC.

La revisione delinea tre aree chiave: ridurre le fonti di emissione, proteggere e aumentare i sistemi naturali che fanno funzionare queste sostanze chimiche e raggiungere questi obiettivi migliorando contemporaneamente la società. Gli scienziati hanno classificato le loro soluzioni per settore: energia, rifiuti alimentari (agricoltura e risanamento del territorio), industria, efficienza di costruzione e trasporto.

La relazione evidenzia l'importanza non solo di preservare, ma anche di aumentare i nostri pozzi di assorbimento del carbonio naturale, compresa la protezione degli ecosistemi e il cambiamento delle pratiche agricole. "Gli impatti di queste tecnologie e pratiche si verificano solo come parte di un sistema integrato e interconnesso. È l'implementazione di questo sistema di soluzioni che è la vera soluzione ai cambiamenti climatici", spiega infine Chad Frischmann, vicepresidente del Project Drawdown.